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Газета "Кишиневские новости"

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Власти Молдовы могут уничтожить индустрию HoReCa

Власти Молдовы могут уничтожить индустрию HoReCa
21 января
21:55 2022
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Ассоциация рестораторов и владельцев развлекательных заведений протестуют против новых ограничений, введенных властями Молдовы. Согласно декларации организации, ограничения являются дискриминационными, избирательными, непоследовательными и ведущими к полному уничтожению индустрии.

«В отличие от властей, в течение двух лет предприниматели научились адаптироваться, находить решения для выживания, изобретать, кто-то даже начал с нуля. И все это параллельно с удовлетворением всем норм и ограничений и без никакой помощи со стороны государства», – говорится в документе.

HoReCa обвиняет власти в том, что они наносят ущерб отрасли. По мнению представителей бизнеса, было бы логичным применять ограничения там, где наблюдается скопление людей.

«Уже доказано, что применяемые ограничения для отрасли HoReCa не влияют на рост или снижение заболеваемости. В то же время ограничения, применяемые в других сферах, значительно влияют на ситуацию. Только там эти ограничения не совсем соблюдаются, нет контроля со стороны государства», – отмечают в ассоциации.

Представители отрасли раскритиковали решение об обязательном предъявлении сертификата COVID при входе в закрытые помещения, назвав его избирательным и неэффективным.

«Кстати, доступ в госучреждения тоже строго по сертификату будет осуществляться? Или нет?» – спрашивают бизнесмены.

Также они считают, что объявленные МВД проверки приведут к полному уничтожению отрасли.

«Государство не проверяет госведомства и не управляет потоком людей, пользующихся госуслугами. Зато государство проверяет экономических агентов, обеспечивающих контроль и порядок», – говорятся в декларации.

В HoReCa обвинили ПДС в безразличии к проблемам сектора, который до сих пор не восстановился после карантина 2020 года.

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