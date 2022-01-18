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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове цены на топливо бьют новые рекорды

В Молдове цены на топливо бьют новые рекорды
18 января
14:00 2022
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В среду, 19 января, топливо на АЗС подорожает до рекордных значений.

НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо. Так, 19 января цена бензина увеличится еще на 7 банов и составит 22,22 лея. Солярка подорожает на 9 банов- до 19,14 леев. Это самые высокие цены с момента обретения независимости РМ.

Напомним, что власти Молдовы уже несколько месяцев подряд подвергаются критике за неумение обуздать катастрофический рост цен и сформировать адекватные меры по поддержке населения и бизнеса в сложнейших условиях галопирующей инфляции.

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