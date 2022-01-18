В среду, 19 января, топливо на АЗС подорожает до рекордных значений.

НАРЭ опубликовало максимальные цены на топливо. Так, 19 января цена бензина увеличится еще на 7 банов и составит 22,22 лея. Солярка подорожает на 9 банов- до 19,14 леев. Это самые высокие цены с момента обретения независимости РМ.

Напомним, что власти Молдовы уже несколько месяцев подряд подвергаются критике за неумение обуздать катастрофический рост цен и сформировать адекватные меры по поддержке населения и бизнеса в сложнейших условиях галопирующей инфляции.