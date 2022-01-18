Вторник, 18 января 2022, 21:01

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

В Молдове высокие цены на газ провоцируют отключение тепла в детсадах

В Молдове высокие цены на газ провоцируют отключение тепла в детсадах
18 января
12:25 2022
Версия для печати

Администрация села Алексеевка Форрештского района получила счёт за природный газ за тепло в детсаду в размере 18 тыс. леев, что в три раза больше, чем годом ранее. Чтобы снизить потребление газа, мэр вместе с директором детсада составили график подачи тепла. Так, тепло не подаётся после 15.00, а в выходные дни подача тепла полностью остановлена. В итоге температурный режим в помещении не превышает 27 градусов, пишет портал nordnews.md

Мэр села говорит, что альтернативным решением может стать закрытие детсада или получение от правительства помощи.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,97–0,19%
EUR20,37–0,84%
GBP24,42–0,63%
UAH0,63–1,16%
RON4,12–0,82%
RUB0,23–0,82%

Курсы валют в MDL на 18.01.2022

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд