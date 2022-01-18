Администрация села Алексеевка Форрештского района получила счёт за природный газ за тепло в детсаду в размере 18 тыс. леев, что в три раза больше, чем годом ранее. Чтобы снизить потребление газа, мэр вместе с директором детсада составили график подачи тепла. Так, тепло не подаётся после 15.00, а в выходные дни подача тепла полностью остановлена. В итоге температурный режим в помещении не превышает 27 градусов, пишет портал nordnews.md

Мэр села говорит, что альтернативным решением может стать закрытие детсада или получение от правительства помощи.