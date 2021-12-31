В 2022 году хлеб подорожает почти в полтора раза. Самый крупный хлебзавод «Франзелуца» сообщил о намерении повысить отпускную цену. Новый прейскурант опубликовал бывший депутат Александр Слюсарь. Так, больше всего подорожает хлеб «Дачия» – на 37%, до 7,8 леев. Сорт «Ботаника» вырастет в цене до 6 леев, то есть на 33%

Всего подорожание затронет 18 видов из 27 продукции первой необходимости. Роста цен не будет только на социальный хлеб, который производится в ограниченных объемах.