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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове после Нового года хлеб подорожает почти на 40%

В Молдове после Нового года хлеб подорожает почти на 40%
31 декабря
16:30 2021
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В 2022 году хлеб подорожает почти в полтора раза. Самый крупный хлебзавод «Франзелуца» сообщил о намерении повысить отпускную цену. Новый прейскурант опубликовал бывший депутат Александр Слюсарь. Так, больше всего подорожает хлеб «Дачия» – на 37%, до 7,8 леев. Сорт «Ботаника» вырастет в цене до 6 леев, то есть на 33%

Всего подорожание затронет 18 видов из 27 продукции первой необходимости. Роста цен не будет только на социальный хлеб, который производится в ограниченных объемах.

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