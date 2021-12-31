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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон помог детям, лишившимся матери

Игорь Додон помог детям, лишившимся матери
31 декабря
16:30 2021
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Предметы первой необходимости, бытовую технику, сладости, фрукты, зимнюю одежду и ёлку с игрушками подарил почетный председатель ПСРМ Игорь Додон трём сёстрам и брату, оставшимся на попечении бабушки в с. Бэлэбэнешты Криулянского района.

Он отметил, что сейчас, в отопительный сезон, когда дети лишились матери, ситуация в семье ещё больше осложнилась.

«Призываю всех во время праздников быть великодушными, дарить и принимать добро от окружающих», – написал Додон в социальной сети.

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