Предметы первой необходимости, бытовую технику, сладости, фрукты, зимнюю одежду и ёлку с игрушками подарил почетный председатель ПСРМ Игорь Додон трём сёстрам и брату, оставшимся на попечении бабушки в с. Бэлэбэнешты Криулянского района.

Он отметил, что сейчас, в отопительный сезон, когда дети лишились матери, ситуация в семье ещё больше осложнилась.

«Призываю всех во время праздников быть великодушными, дарить и принимать добро от окружающих», – написал Додон в социальной сети.