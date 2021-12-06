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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове ПДС под крики «позор» увеличила пенсионный возраст

В Молдове ПДС под крики «позор» увеличила пенсионный возраст
06 декабря
18:25 2021
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Проголосовали за увеличение пенсионного возраста под выкрики «ПОЗОР»! Депутаты Блока коммунистов и социалистов с выкриками «позор!» заблокировали трибуну парламента во время слушаний по законопроекту, предусматривающего повышение пенсионного ценза для мужчин и женщин.

Вице-председатель парламента Влад Батрынча потребовал исключить из повестки дня данный документ и направить его на обсуждение с гражданским обществом.

«Предложение требует публичных обсуждений. Прошу не голосовать механически. Сделаем перерыв, соберем комиссии и обсудим», – взывал к ПДС Батрынча.

Однако большинство ПДС отвергло требование Блока коммунистов и социалистов и голосами 53 депутатов проголосовало за увеличение пенсионного возраста.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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