Проголосовали за увеличение пенсионного возраста под выкрики «ПОЗОР»! Депутаты Блока коммунистов и социалистов с выкриками «позор!» заблокировали трибуну парламента во время слушаний по законопроекту, предусматривающего повышение пенсионного ценза для мужчин и женщин.

Вице-председатель парламента Влад Батрынча потребовал исключить из повестки дня данный документ и направить его на обсуждение с гражданским обществом.

«Предложение требует публичных обсуждений. Прошу не голосовать механически. Сделаем перерыв, соберем комиссии и обсудим», – взывал к ПДС Батрынча.

Однако большинство ПДС отвергло требование Блока коммунистов и социалистов и голосами 53 депутатов проголосовало за увеличение пенсионного возраста.