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Газета "Кишиневские новости"

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Бюджет Молдовы принимается партией власти без оглядки на оппозицию

Бюджет Молдовы принимается партией власти без оглядки на оппозицию
06 декабря
18:21 2021
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Бюджет солидарности без солидарности. Так охарактеризовала депутат Блока коммунистов и социалистов Ирина Лозован главный финансовый документ страны, одобренный сегодня во втором чтении голосами правящей партии ПДС

«Я сама представила 52 поправки, которые исходили от примаров. Они предусматривали ремонт детских садов, водоснабжение, благоустройство. Без поддержки государственного бюджета это невозможно реализовать в селах. А про то, как будут распределяться средства для местных власти, никому непонятно», – заявила депутат.

Отметим, что сегодня в ходе обсуждений госбюджета ни одна из поправок, внесенных на обсуждение оппозицией, не была одобрена. А депутат ПДС Василе Шоймару даже назвал требование выделить средства на инфраструктурные проекты «разорением».

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