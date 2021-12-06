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Газета "Кишиневские новости"

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Депутат ПДС возмутился требованием денег для сел, школ и детсадов

Депутат ПДС возмутился требованием денег для сел, школ и детсадов
06 декабря
18:20 2021
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Депутат ПДС Василе Шоймару раскритиковал оппозицию за требование выделить средства на инфраструктурные проекты при обсуждении бюджета на 2022 год. Фракция блока коммунистов и социалистов и партии «Шор» выдвинули многочисленные поправки, предполагающие выделение средств на ремонт школ, детсадов, водоснабжение и уличное освещение. Шоймару возмутился тем, что депутаты требуют деньги у правительства на эти цели.

«У меня такое впечатление, что молодая власть пришла в пустыню. Ничего не было до сих пор. Сотни поправок, господа, но откуда в бюджете столько денег? Нет возможности, зачем заниматься популизмом. Я утром посчитал – 1 млрд леев нужно на все поправки, поступившие в комиссию. Теперь требуют еще миллиард. Это разорение», – заявил Шоймару.

Уточним, что большинство ПДС не поддержало ни одной поправки, внесенные оппозицией. В первой части заседания парламента была одобрена лишь инициатива Ольги Стамате из ПДС о выделении судьям КС премии в размере 39 тыс. леев.

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