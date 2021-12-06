Парламентская оппозиция требует у прокуратуры начать расследование в отношении членов ЦИК-а, которые ночью отменили выборы в Бельцах.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов требуют отставки шести членов ЦИК, которые во время ночного заседания, приняли решение отменить второй тур выборов в Бельцах. Парламентская оппозиция считает эти действия незаконными и требует у Генеральной прокуратуры расследовать обстоятельства произошедшего. Об этом в ход брифинга для СМИ заявил депутат-социалист Влад Батрынча.

«Мы не даем оценки кандидатам, не осуждаем и не оправдываем никого. Нас интересует законная часть, юридическая. Кодекс о выборах растоптали. Произошло отклонение от демократических норм, имело место политическое вмешательство в организацию выборов, решение об отмене второго тура должна принимать юстиция. В ночь с субботы на воскресенье должны были высказаться суды и только затем должно было последовать решение об отмене второго тура. ЦИК допустил нарушение и превысил свои законные полномочия. Сегодня мы, фракция Блока коммунистов и социалистов, обращаемся в Генеральную прокуратуру с целью начать следствие и привлечь к ответственности ответственных лиц, которые допустили эти нарушения. Требуем отставки членов ЦИК, которые участвовали в этом шоу. Считаем, что ночные решения должны быть осуждены и лучшим решением является отставка», – заявил Влад Батрынча.