Досрочный выход на пенсию, предложенный парламентским большинством ПДС, параллельно с увеличением пенсионного возраста, является наглым обманом граждан. Такое мнение высказали депутаты Блока коммунистов и социалистов.

Депутат Елена Боднаренко объяснила в ходе брифинга для СМИ о том, что в реальности этим правом воспользуется минимальное количество граждан. По мнению парламентария, предлагаемые ПДС условия на практике нереализуемы.

Так, депутаты ПДС исключили из расчета все периоды невыплаты страховых взносов: годы по уходу за ребенком до 3 лет, уход за ребенком с ограниченными возможностями до 18 лет, период, когда потенциальный получатель пенсии получал пособие по безработице, больничные выплаты, пособие по профессиональной реинтеграции, обучение в ВУЗ-ах и период резидентуры. Также не будут учитываться сроки без выплаты взносов судей и прокуроров до 31 декабря 2005 года.

«Таким образом, если молодая девушка закончила лицей в 18 лет, а в 23 – ВУЗ и минимум три года находилась в декретном отпуске и получала определенные льготы, тогда 37 лет стажа наступят почти в 65 лет. Разве, господа депутаты ПДС, растить детей – это не труд, который требует от женщины огромных физических и моральных усилий? Разве женщины не растят будущих налогоплательщиков, которые в свое время будут платить пенсии другим получателям?» – спросила Боднаренко.

Депутаты Блока коммунистов и социалистов обратили внимание депутатов ПДС на то, что решение увеличить пенсионный возраст вызывает недовольство граждан. По их мнению, соответствующий закон направлен против людей.

«ПДС поступили как мошенники, не уважающие пожилых граждан. Люди – это не цифры, это люди, которые внесли свой вклад в развитие страны», – добавил к сказанному Боднаренко депутат Николае Русол.

Напомним, что депутаты ПДС в первом чтении одобрили закон об увеличении пенсионного возраста до 63 лет как для мужчин, так и женщин.