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Газета "Кишиневские новости"

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Почему минздрав Молдовы решил закрыть роддом в Бельцах

Почему минздрав Молдовы решил закрыть роддом в Бельцах
26 ноября
16:15 2021
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Перинатальный центр в Бельцах переведут в здание муниципальной клинической больницы. Об этом заявила зам. директора больницы Алла Кондря в ходе телепередачи. Кондря уточнила, что такое решение приняло министерство здравоохранения.

Новый роддом будет расположен на первом этаже больницы, а переезд произойдет до конца 2022 года. В руководстве больницы заявили, что отделение для рожениц будет оборудовано современной аппаратурой. Общая стоимость оценивается в 14 млн леев.

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