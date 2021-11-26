Перинатальный центр в Бельцах переведут в здание муниципальной клинической больницы. Об этом заявила зам. директора больницы Алла Кондря в ходе телепередачи. Кондря уточнила, что такое решение приняло министерство здравоохранения.

Новый роддом будет расположен на первом этаже больницы, а переезд произойдет до конца 2022 года. В руководстве больницы заявили, что отделение для рожениц будет оборудовано современной аппаратурой. Общая стоимость оценивается в 14 млн леев.