«Принимают эти законы посреди ночи, потому что боятся гнева людей!» – так президент страны Майя Санду комментировала совсем недавно, в 2020 году, заседание парламента, на котором фракции ПСРМ и партии «Шор» одобрили закон о бюджете и налогово – бюджетную политику. В сообщении в социальной сети глава государства жестко раскритиковала тот факт, что самые важные законы обсуждаются в поздний час, заявив, что только воры и спекулянты поступают таким образом.

Депутаты ПДС тогда тоже протестовали против голосования за законопроекты «посреди ночи». Больше того, они организовали настоящий хаос в парламенте, ломали микрофоны и выливали воду на трибуну. Кстати, одним из главных бузотеров тогда был нынешний спикер Гроссу.

И вот, всего год спустя после тех событий, 25 ноября 2021 года, парламентское большинство ПДС точно так же посреди ночи одобрило ряд законопроектов, среди которых повышение пенсионного возраста. Остается загадкой, почему Майя Санду на этот раз никак не прокомментировала вчерашнее поведение пропрезидентской партии. Ну, а коль скоро глава государства молчит, то можно предположить, что она и депутатов ПДС считает ворами. В самом деле, не может же человек, занимающий столь важную госдолжность, словно флюгер, менять свое мнение в угоду какой бы то ни было партии.