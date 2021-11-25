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Газета "Кишиневские новости"

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Страшное пророчество на 2022 год парламентария Молдовы Петру Бурдужи

Страшное пророчество на 2022 год парламентария Молдовы Петру Бурдужи
25 ноября
16:45 2021
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2022 год будет сложнее, чем период 2015-2016 г.г., когда произошло банковское мошенничество. Об этом заявил депутат – социалист Петру Бурдужа в ходе парламентских слушаний по законопроекту о бюджете на 2022 г.

«В ходе обсуждения бюджета мы анализируем три цифры: доходы, расходы и бюджетный дефицит. Почему мы обратили особое внимание на уровень инфляции, который согласно прогнозам НБМ составит 15%. Дефицит отражает внешние кредиты, которые отражаются в валюте и должно быть ясно по какому курсу ее будут обменивать согласно приложениям к бюджету на 2022 г. Там видим порядка 5,5 млрд леев, которые покрывают дефицит бюджета за счет внешнего кредитования. Другой вопрос касается ценных бумаг – 4,9 млрд леев внутреннего кредитования: какова стоимость их обслуживания? Кстати, чтобы понять что значит инфляция 15% – в 2015-2016 г.г., когда украли миллиард, она была 13,4%. Понимаете что будет? Страшно подумать о тех гражданах, которым вы увеличили зарплаты только на 5%, как они будут покупать продукты первой необходимости, как они будут оплачивать услуги и как жить», – с возмущением спрашивал Бурдужа.

Он обратил внимание на то, что при разработке документа правительство не провело консультации с профсоюзами и патронатными организациями, как того предусматривает законодательство.

«Это болезненная проблема – анализировать бюджет, представленный нынешним правительством? Он социальный, экономический или солидарный? Мы не находим ответ, потому что в этом проекте нет ни одного ясного действия, касающегося оживления экономики, поддержки экономических агентов. Будьте внимательны: Когда народ ошибается, политик прощает, но когда ошибается политик, народ никогда не прощает», – сделал пророческое заключение Бурдужа.

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