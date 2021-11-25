Чем выше зарплата, тем больше надбавка к ней. Так объяснил министр финансов Думитру Будянски рост разницы в будущем году между зарплатами депутатов и остальными категориями бюджетников.

«Депутаты и остальные не пострадают. Всем повышают базовую зарплату на 100 леев. Так как у депутатов категория оплаты высшая, их доход будет больше, чем у тех, у кого категория ниже. Чем зарплата выше, тем повышение больше», – заявил Будянски в эфире частного телеканала.

Министр также заявил, что в будущем году правительство изменит систему оплаты в бюджетном секторе, чтобы «люди, которые меньше вносят, получали меньше».

Напомним, что правительство увеличило на будущий год фонд оплаты труда для администрации президента с 17,2 до 19,7 млн леев, парламенту – с 118 до 142 млн, Конституционному суду – с 11,9 до 14,8 млн леев. Вместе с тем бюджет сферы образования был сокращен с 2,84 млрд до 2,74 млрд леев.