Агентство публичных услуг объявило о новом тендере на покупку бланков для паспортов. Об этом сообщил директор ведомства Мирча Ешану.

«Тендер и то, что должно закупить Агентство публичной собственности – это приобретение 3 млн бланков в течение 3 лет. Почти 1,5 млн бланков паспортов и еще 1,1 млн бланков для ID1-карты. Также мы приобретем оборудование для персонализации новых типов карт, которые мы будем выдавать в будущем году. Этот тендер предусматривает изменение технологий. Общая стоимость на три года – 430 млн леев или 22 млн евро», – заявил Ешану.

Напомним, что в сентябре власти аннулировали тендер, организованный предыдущим руководством ведомства. Тогда Агентство предполагало совершить закупки на общую сумму 500 миллионов леев.