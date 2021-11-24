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Газета "Кишиневские новости"

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Власти Молдовы закупят паспорта на 430 млн леев

Власти Молдовы закупят паспорта на 430 млн леев
24 ноября
21:20 2021
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Агентство публичных услуг объявило о новом тендере на покупку бланков для паспортов. Об этом сообщил директор ведомства Мирча Ешану.

«Тендер и то, что должно закупить Агентство публичной собственности – это приобретение 3 млн бланков в течение 3 лет. Почти 1,5 млн бланков паспортов и еще 1,1 млн бланков для ID1-карты. Также мы приобретем оборудование для персонализации новых типов карт, которые мы будем выдавать в будущем году. Этот тендер  предусматривает изменение технологий. Общая стоимость на три года – 430 млн леев или 22 млн евро», – заявил Ешану.

Напомним, что в сентябре власти аннулировали тендер, организованный предыдущим руководством ведомства. Тогда Агентство предполагало совершить закупки на общую сумму 500 миллионов леев.

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