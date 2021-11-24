Депутаты ПДС фактически сорвали обсуждение законопроекта о госбюджета на 2022 год в парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам. Это произошло после того как депутат ПСРМ Петру Бурдужа спросил главу Минфина Думитру Будянского, почему правительство Гаврилицы решило увеличить фон оплаты труда в президентской администрации и при этом сократить бюджет Минобразования.

«В бюджете на 2022 год вы увеличиваете с 17,2 до 19,7 млн леев фонд оплаты труда в администрации президента, с 118 до 142 млн леев – в парламенте, c 11,9 до 14,8 млн – в Конституционном суде. Где логика? Спрашиваю: может быть, предусматривается объединение школ?» – спросил депутат – социалист.

Однако этот вполне логичный вопрос вызвал раздражение у депутатов ПДС. Глава парламентской комиссии, депутат ПДС Думитру Алайба попытался даже заблокировать возможность задавать новые вопросы.

А на реплику Бурдужи, что он так и не услышал ответов по существу поднятых проблем, ни Алайба, ни министр не отреагировали.

Напомним, что депутат Блока коммунистов и социалистов Диана Караман заявила, что власти намерены закрыть порядка 200 школ.