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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 ноября 343383 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 24 ноября 343383 излечившихся
24 ноября
20:00 2021
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На сегодняшний день в стране 343383 человека прошли лечение и 8950 умерли от инфекции COVID-19.    

На 24 ноября в Молдове подтвержден  360261 случай заражения новым коронавирусом.           

В настоящее время 4890 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10122 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1593 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 163 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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