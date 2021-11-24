На сегодняшний день в стране 343383 человека прошли лечение и 8950 умерли от инфекции COVID-19.

На 24 ноября в Молдове подтвержден 360261 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 4890 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10122 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1593 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 163 в крайне тяжелом состоянии(22 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).