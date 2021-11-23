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Газета "Кишиневские новости"

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Власти Молдовы заплатят за счет граждан 1,4 млрд леев долга за газ

Власти Молдовы заплатят за счет граждан 1,4 млрд леев долга за газ
23 ноября
19:35 2021
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Вице-премьер Андрей Спыну заявил в ходе пресс-конференции, что 1,4 млрд леев из госбюджета, оставшиеся после приобретения газа из альтернативных источников, будут переведены «Газпрому».

«Мы внесли поправки в бюджет на 2021 г. Согласно распоряжению чрезвычайной комиссии было выделено 1,7 млрд леев предприятию “Енергоком”. Из этой суммы почти 300 млн леев были использованы на покупку газа в октябре, а 1,4 млрд леев пойдут на текущие платежи компании «Молдовагаз» за октябрь и ноябрь. На следующем заседании парламента соответствующие законопроекты будут проголосованы во втором чтении и деньги будут доступны», – заявил Спыну.

Он добавил, что для оплаты долга Газпрому власти пойдут на некоторые уступки по части долга «Термоэлектрики» перед «Молдовагаз», уточнив, что речь идет о сумме в 1,4 млрд леев, необходимой для текущих платежей «Газпрому».

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