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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 ноября 342356 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 23 ноября 342356 излечившихся
23 ноября
19:30 2021
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На сегодняшний день в стране 342356 человек прошли лечение и 8915 умерли от инфекции COVID-19.    

На 23 ноября в Молдове подтвержден  359401 случай заражения новым коронавирусом.          

В настоящее время 5072 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10736 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1534 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 130 в крайне тяжелом состоянии(15 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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