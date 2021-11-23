На сегодняшний день в стране 342356 человек прошли лечение и 8915 умерли от инфекции COVID-19.

На 23 ноября в Молдове подтвержден 359401 случай заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 5072 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 10736 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1534 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 130 в крайне тяжелом состоянии(15 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).