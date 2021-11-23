Депутаты ПСРМ жестко осудили инициативу большинства ПДС об увеличении пенсионного возраста, назвав этот шаг «социальным геноцидом». Депутат-социалист Алла Дарованная заявила, что ПДС обманула граждан во время избирательной кампании, скрыв истинные намерения увеличить пенсионный возраст.

«Предлагаем нынешнему режиму выслушать граждан, а не указания партнёров по развитию. В избирательной кампании граждан ввели в заблуждение, когда они голосовали за ПДС. Если ПДС будет настаивать на этом проекте “социального геноцида”, ПСРМ заявляет, что будет рядом с гражданами на протестах, будет защищать право людей на достойную жизнь», – заявила Дарованная.

По ее мнению, ПДС за 4 месяца спровоцировала несколько кризисов, что значительно ухудшило уровень жизни граждан.

«Уровень и качество жизни ухудшились значительно с момента прихода ПДС к власти. Хуже всего та скорость, с которой беднеет население страны», – отметила парламентарий.

Увеличивая пенсионный ценз, власти лишают права на пенсию, так как у страны продолжительность жизни не самая высокая.

«Во время выборов ПДС никогда не говорила, что увеличит пенсионный возраст. Теперь мы это видим. Возвращаются к проекту 2018, правительства Плахотнюка по настоянию из-за океана. Граждане слегка вздохнули, когда был изменён до 57 лет для женщин и 62 для мужчин», – сказала Дарованная.

ПСРМ считает лживым предложение ПДС назначать пенсию за продолжительный стаж, так условия ее получения будут нереальными.

Также социалисты раскритиковали и намерение ПДС отменить выплату 100 леев, которые с 2014 года выдаются пожилым людям.