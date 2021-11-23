В продолжение рабочей поездки в Российскую Федерацию в качестве председателя Молдавско-Российского Делового союза Игорь Додон встретился 23 ноября с президентом и председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом.

Собеседники говорили о перспективах укрепления делового партнерства между Молдовой и Россией. Обсудили также тенденции на мировых финансовых рынках и в банковском секторе.

Председатель ПСРМ отметил, что «Сбербанк» является крупнейшим банком России. Кроме того, объем его рыночной капитализации в 2021 году превысил 100 млрд долларов, и по этому показателю он стал крупнейшим и в Европе, пояснил в сообщении в соцсетях Игорь Додон.