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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон укрепляет деловое партнерство между Молдовой и Россией

Игорь Додон укрепляет деловое партнерство между Молдовой и Россией
23 ноября
16:20 2021
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В продолжение рабочей поездки в Российскую Федерацию в качестве председателя Молдавско-Российского Делового союза Игорь Додон встретился 23 ноября с президентом и председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом.

Собеседники говорили о перспективах укрепления делового партнерства между Молдовой и Россией. Обсудили также тенденции на мировых финансовых рынках и в банковском секторе.

Председатель ПСРМ отметил, что «Сбербанк» является крупнейшим банком России. Кроме того, объем его рыночной капитализации в 2021 году превысил 100 млрд долларов, и по этому показателю он стал крупнейшим и в Европе, пояснил в сообщении в соцсетях Игорь Додон.

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