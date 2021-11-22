Вторник, 23 ноября 2021, 08:56

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Правительство Молдовы отказало профсоюзам в просьбе отменить налог

Правительство Молдовы отказало профсоюзам в просьбе отменить налог
22 ноября
16:40 2021
Версия для печати

Правительство отвергло предложение Национальной Конфедерации профсоюзов установить нулевую ставку НДС на потребляемый природный и сжиженный газ для смягчения последствий роста тарифов. В утвержденной кабмином налогово-бюджетной политике инициатива профсоюзов своего места не нашла.
«Меры правительства по всего лишь частичной компенсации роста тарифа и лишь для бытовых потребителей, без оказания помощи предприятиям, которые в технологическом процессе используют газ, приведет к росту цен на продукты питания и товары, снижая покупательную способность населения», – отметили в профсоюзах.
Также профсоюзы предлагали снизить размер НДС на продукты питания, трикотажные изделия, сахар, сельхозтехнику. Однако все эти инициативы не получили поддержки правительства.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,76+0,36%
EUR19,96+0,35%
GBP23,79+0,33%
UAH0,66+0,03%
RON4,03+0,34%
RUB0,24+0,37%

Курсы валют в MDL на 23.11.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд