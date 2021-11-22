Правительство отвергло предложение Национальной Конфедерации профсоюзов установить нулевую ставку НДС на потребляемый природный и сжиженный газ для смягчения последствий роста тарифов. В утвержденной кабмином налогово-бюджетной политике инициатива профсоюзов своего места не нашла.

«Меры правительства по всего лишь частичной компенсации роста тарифа и лишь для бытовых потребителей, без оказания помощи предприятиям, которые в технологическом процессе используют газ, приведет к росту цен на продукты питания и товары, снижая покупательную способность населения», – отметили в профсоюзах.

Также профсоюзы предлагали снизить размер НДС на продукты питания, трикотажные изделия, сахар, сельхозтехнику. Однако все эти инициативы не получили поддержки правительства.