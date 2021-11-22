Депутат ПДС Дан Перчун сообщил, что зарегистрировал законопроект, согласно которому пенсионный ценз будет постепенно увеличен до 63 лет как для женщин, так и для мужчин.

Документ был разработан совместно с правительством Гаврилицы и предусматривает также изменение формулы начисления пенсии.

Так, с 1 января 2022 года стандартный возраст выхода на пенсию для мужчин составит 63 года, для женщин – 59 лет и 6 месяцев, а с 1 июля 2022 – 60 лет. Пенсионный ценз для женщин к 2028 году составит 63 года.

«Пересмотр пенсионного возраста обошелся бы нам в 1,5 млрд леев в 2022 г. и свыше 6 млрд в следующие 4 года», – отмечает депутат ПДС.

Перчун отмечает, что в следующие 20 лет доля пенсионеров свыше 60 лет составит 32,3%, а свыше 65 лет – 24,4%.

«Мы сталкиваемся с теми же проблемами, что и все страны регионы, включая и более богатые, чем наша, и которые также были вынуждены увеличить пенсионный возраст», – заявил Перчун.

Напомним, что с 1 января 2022 года женщины должны были выходить на пенсию в 57 лет, а мужчины в 62 года. В прошлом году по инициативе ПСРМ парламент снизил пенсионный возраст, который в 2017 году был увеличен правительством Филипа.