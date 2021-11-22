Правительство Гаврилицы обходится налогоплательщикам очень дорого! В 2022 году бюджет госканцелярии увеличен на 250 млн. леев.

Вслед за администрацией президента и правительство ПДС на собственные нужды увеличивает расходы. Согласно закону о бюджете на 2022 года, одобренном кабмином, расходы госканцелярии оцениваются в 690 млн леев. Таким образом, бюджет правительства в 2022 году будет на 250 млн больше, чем в нынешнем году – 442 млн леев.

Напомним, что правительство ПДС увеличило количество министерств с 9 до 13. Также выросло число вице-премьеров и государственных секретарей.