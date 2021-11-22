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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове расходы на кабмин ПДС в 2022 году вырастут на 250 млн леев

В Молдове расходы на кабмин ПДС в 2022 году вырастут на 250 млн леев
22 ноября
13:55 2021
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Правительство Гаврилицы обходится налогоплательщикам очень дорого! В 2022 году бюджет госканцелярии увеличен на 250 млн. леев.

Вслед за администрацией президента и правительство ПДС на собственные нужды увеличивает расходы. Согласно закону о бюджете на 2022 года, одобренном кабмином, расходы госканцелярии оцениваются в 690 млн леев. Таким образом, бюджет правительства в 2022 году будет на 250 млн больше, чем в нынешнем году – 442 млн леев.

Напомним, что правительство ПДС увеличило количество министерств с 9 до 13. Также выросло число вице-премьеров и государственных секретарей.

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