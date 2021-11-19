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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 ноября 338245 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 19 ноября 338245 излечившихся
19 ноября
20:55 2021
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На сегодняшний день в стране 338245 человек прошли лечение и 8756 умерли от инфекции COVID-19.    

На 19 ноября в Молдове подтверждены  357211 случаев заражения новым коронавирусом.        

В настоящее время 6167 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 11419 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 1917 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 215 в крайне тяжелом состоянии(31 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).

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