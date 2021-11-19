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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове в 2022 году будет рекордный бюджетный дефицит

В Молдове в 2022 году будет рекордный бюджетный дефицит
19 ноября
20:40 2021
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В будущем году в Молдове будет зафиксирован самый большой бюджетный дефицит за всю историю. Согласно законопроекту, одобренному кабмином Гаврилицы, дефицит бюджета составит 15,1 млрд леев, на 1 млрд больше, чем в 2021 году.

«Основные источники финансирования дефицита бюджета – внешние в размере 9,2 млрд леев и внутренние источники в виде эмиссий ценных бумаг на 4,9 млрд леев, а также средства от приватизации публичной собственности в размере 500 млн леев», – заявил министр финансов Думитру Будянски.

Таким образом, проект предусматривает доходы в размере 50,1 млрд леев и расходы в 65,2 млрд леев.

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