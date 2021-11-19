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Газета "Кишиневские новости"

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Приоритеты кабмина Молдовы: меньше населению, но больше партиям

Приоритеты кабмина Молдовы: меньше населению, но больше партиям
19 ноября
20:40 2021
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Кабмин уменьшил на 11 млн леев размер фонда поддержки населения и увеличил финансирование партий.

Правительство одобрило закон о бюджете на 2022 год. Согласно проекту, в фонд поддержки населения направлено 135,5 млн леев. Если сравнивать с бюджетом 2021 года, можно увидеть, что сумма ассигнований в 2022 года на 11 млн меньше.

В то же время правительство Гаврилицы выделило 42 млн леев на финансирование политических партий, что на 9 млн леев больше, чем в 2021 году.

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