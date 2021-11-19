Президент Молдовы Майя Санду заявила, что готова снова принять участие в Крымской платформе. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции. Глава государства считает, что ее предыдущее участие в Крымской платформе никоим образом не повлияло на стоимость природного газа, получаемого из РФ.

«Да, конечно, в той или иной форме мы продолжим говорить, что уважаем территориальную целостность Украины», – заявила Майя Санду.

Напомним, что эксперты не раз заявляли, что причиной увеличения стоимости природного газа стало участие Майи Санду в Крымской платформе. Аналитики оценили демарш президента Молдовы как демонстративное выражение неуважения к России.