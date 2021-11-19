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Газета "Кишиневские новости"

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Майя Санду вновь готова принять участие в Крымской платформе

Майя Санду вновь готова принять участие в Крымской платформе
19 ноября
14:30 2021
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Президент Молдовы Майя Санду заявила, что готова снова принять участие в Крымской платформе. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции. Глава государства считает, что ее предыдущее участие в Крымской платформе никоим образом не повлияло на стоимость природного газа, получаемого из РФ.

«Да, конечно, в той или иной форме мы продолжим говорить, что уважаем территориальную целостность Украины», – заявила Майя Санду.

Напомним, что эксперты не раз заявляли, что причиной увеличения стоимости природного газа стало участие Майи Санду в Крымской платформе. Аналитики оценили демарш президента Молдовы как демонстративное выражение неуважения к России.

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