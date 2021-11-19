Президент Майя Санду считает, что опасности в том, что уровень реки Днестр снизится, не существует. В то же время она признала, что есть проблема для биоразнообразия.

«Мы серьезно обсудили тему с Украиной и в Брюсселе, включая и руководство ЕС. По теме объема воды нет опасности, как и показала оценка экспертов PNUD, есть проблема с биоразнообразием. Здесь мы намерены вмешаться», – заявила Санду.

Напомним, что расследование Balkan Investigative Reporting Network (BIRN) и Центра Независимой журналистики (CIJM) продемонстрировало, что украинские власти продолжают работы по возведению гидроузла в Новоднестровске, который может стать самым крупным в Европе.

Исследования показывают, что возводимый гидрокомплекс уже негативно сказывается на водном балансе, качестве воды и биоразнообразии русла Днестра.