Президент Майя Санду заявила, что не промульгировала закон, призванный помочь отечественным производителям, так как он противоречит Соглашению об ассоциации с ЕС. Об этом глава государства заявила в ходе передаче на телеканале Jurnal TV.

«Было два закона о защите местного производителя: закон был одобрен и вступил в действие, второй – противоречил Соглашению об ассоциации. Если мы взяли на себя обязательство по соглашению и не хотим потерять европейский рынок, нужно быть ответственными», – заявила Майя Санду.

Напомним, что в мае, когда Майя Санду отвергла закон № 60 о поправках в закон о внутренней торговле, местные производители высказали свое недовольство. Закон, проголосованный практически единогласно в парламенте прошлого созыва, предусматривал ограничение коммерческих скидок в супермаркетах до 10% от стоимости товара. На данный момент их размер составляет 30-35%.