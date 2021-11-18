Депутат ПСРМ Петру Бурдужа обвинил правящую партию обмане граждан посредством налогово-бюджетной политики, которую продвигает ПДС. Парламентарий обратил внимание на тот факт, что из-за роста цен и тарифов, дополнительные доходы только от НДС увеличатся на 700 млн леев. Он раскритиковал ПДС за отказ вернуть эти деньги людям в виде мер поддержки.

«Появилась сумма в 700 млн леев в бюджете. К сожалению, мы не видим здесь тех 600 млн, обещанных в виде внешней помощи, не видим 60 млн евро. Логичный вопрос – почему эти 700 млн не возвращают гражданам, а только 421 млн У нас ведь газовый кризис, куда уходят 210 миллионов?», – задал вопрос Бурдужа.

Депутат возмущен отказом правительства возвращать в бюджет 1,4 млрд леев, оставшихся от суммы 1,7 млрд леев, выделенных Energocom на закупку природного газа из альтернативных источников.

Бурдужа назвал нелогичным решение Минфина оставить эти деньги на счетах компании в условиях преодоления кризиса.

«Почему не возвращаем деньги гражданам? У нас есть 1,4 млрд леев, которые подлежат возврату в бюджет. Нам говорят, что кризис не закончился. Господин министр, объясните, мы в недоумении, что нас ждет? Есть цена в 450 долларов. Нам еще ждать сюрпризов? Почему минфин размещает облигации по ставке 6,81%, когда в сентябре она была 3,4. За это будет платить каждый гражданин», – заявил парламентарий.

Бурдужа обратил внимание правящего большинства, что нагрузка на бюджет приведет к инфляции, даже больше, чем 14%, которые прогнозирует НБМ.