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Газета "Кишиневские новости"

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ПДС готовит в 2022 году ликвидацию районов Молдовы

ПДС готовит в 2022 году ликвидацию районов Молдовы
18 ноября
11:20 2021
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ПДС готовит административную реформу, которая приведет к ликвидации районов. Об этом в ходе передачи на частном телеканале заявил депутат правящей партии Владимир Боля. План может быть внедрен уже в 2022 году.

«Были разработаны несколько стратегий формирования трех регионов: севера, центра и юга, предполагающие уменьшение количества мэрий и их укрупнение. Очевидно, что в 2022 году мы будем об это говорить и начнется процесс разработки этой стратегии с привлечением мэрий и общества. Эту реформу требуют абсолютно все. Районы сами по себе – тема абсолютно устаревшая. Я был на севере Молдовы и председатель района сказал мне: с районами надо заканчивать. Нужно максимально приблизить услуги к гражданам посредством информационных технологий. Нужно модернизировать мэрии. Реформа должны быть полной и быть нацеленной на интересы граждан. Я думаю, что будет уменьшено количество районов, или их отмена и формирование регионов», – заявил депутат ПДС Владимир Боля.

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