ПДС готовит административную реформу, которая приведет к ликвидации районов. Об этом в ходе передачи на частном телеканале заявил депутат правящей партии Владимир Боля. План может быть внедрен уже в 2022 году.

«Были разработаны несколько стратегий формирования трех регионов: севера, центра и юга, предполагающие уменьшение количества мэрий и их укрупнение. Очевидно, что в 2022 году мы будем об это говорить и начнется процесс разработки этой стратегии с привлечением мэрий и общества. Эту реформу требуют абсолютно все. Районы сами по себе – тема абсолютно устаревшая. Я был на севере Молдовы и председатель района сказал мне: с районами надо заканчивать. Нужно максимально приблизить услуги к гражданам посредством информационных технологий. Нужно модернизировать мэрии. Реформа должны быть полной и быть нацеленной на интересы граждан. Я думаю, что будет уменьшено количество районов, или их отмена и формирование регионов», – заявил депутат ПДС Владимир Боля.