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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 30 октября 313316 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на утро 30 октября 313316 излечившихся
30 октября
09:55 2021
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На сегодняшний день в стране 313316 человек прошли лечение и 7710 умерли от инфекции COVID-19.    

На утро 30 октября в Молдове подтверждены  335860 случаев заражения новым коронавирусом.      

В настоящее время 9992 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14973 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2472 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 194 в крайне тяжелом состоянии(24 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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