На сегодняшний день в стране 313316 человек прошли лечение и 7710 умерли от инфекции COVID-19.

На утро 30 октября в Молдове подтверждены 335860 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9992 человека с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 14973 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2472 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 194 в крайне тяжелом состоянии(24 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).