Министерство здравоохранения, возглавляемое Немеренко, 28 октября сообщило, что за последние сутки зарегистрировано 1662 случая коронавируса, а число летальных исходов достигло 46.

Напомним, совсем недавно, когда Алла Немеренко еще не была министром здравоохранения, в схожей ситуации она была куда более категорична: не надо быть врачом, чтобы понять, что ситуация вышла из-под контроля.

Сейчас же недавний эксперт, занявшая высокую должность в здравоохранении, почему-то не разбрасывается такими же оценками. Более того, Немеренко избегает вопросов журналистов на эти острые темы.