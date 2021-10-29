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Газета "Кишиневские новости"

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Почему министр здравоохранения Немеренко противоречит самой себе

Почему министр здравоохранения Немеренко противоречит самой себе
29 октября
22:30 2021
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Министерство здравоохранения, возглавляемое Немеренко, 28 октября сообщило, что за последние сутки зарегистрировано 1662 случая коронавируса, а число летальных исходов достигло 46.

Напомним, совсем недавно, когда Алла Немеренко еще не была министром здравоохранения, в схожей ситуации она была куда более категорична: не надо быть врачом, чтобы понять, что ситуация вышла из-под контроля.

Сейчас же недавний эксперт, занявшая высокую должность в здравоохранении, почему-то не разбрасывается такими же оценками. Более того, Немеренко избегает вопросов журналистов на эти острые темы.

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