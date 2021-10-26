В схеме поставок природного газа из Польши в Молдову будет задействована американо -украинская компания Energy Resources of Ukraine(ERU). Об этом сообщили в своем пресс-коммюнике представители польской энергетической компании PGNiG.

«Польская энергетическая компания PGNiG в сотрудничестве с американо-украинской компанией Energy Resources of Ukraine поставит в Молдову 1 млн кубометров газа. Как сообщили 25 октября в PGNiG, газ должны доставить в Молдову 26 октября через пункт пропуска на молдавско-украинской границе», – говорится в заявлении компании.

Напомним, что накануне, 25 октября, правительство Молдовы сообщило о заключении первого контракта между Energocom и польской компанией PGNiG о пробной закупке 1 млн кубометров газа.