Общество должно молчать и принимать ситуацию такой, какая она есть, причем, не задавая вопросов. Именно это порекомендовал Александру Фала, эксперт близкий к ПДС, обращаясь ко всем политикам, аналитикам, бывшим членам правительства, блогерам и гражданам, которые позволяют себе критически комментировать действия властей в ходе нынешнего энергокризиса и их решения о покупке газа из альтернативных источников.

«Если это персональное любопытство, тогда оно может быть удовлетворено без того, чтобы его публично афишировать. Если речь о гражданской активности, тогда можете проявить это иначе», – витиевато написал Фала в социальной сети.