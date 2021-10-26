Национальная конфедерация профсоюзов встревожена развитием событий на рынке энергоресурсов, введением чрезвычайного положения и влиянием, которые они могут оказать на население в холодный период года. Согласно заявлению организации, энергетический кризис не должен привести к падению уровню жизни населения.

«Неясность с поставками природного газа в необходимых объемах и риск увеличения тарифов на энергоресурсы накануне отопительного сезона, когда растет спрос на природный газ, негативно повлияет как на бытовых потребителей, так и промышленных, учитывая социально-экономическую ситуацию в стране. Тем более, в контексте пандемии, которая отразилась на экономике и доходах работниках – членах профсоюза», – говорится в заявлении.

Профсоюзы обращают внимание властей на то, что в течение последнего года наблюдается падение покупательной способности населения и одновременно растут цены на топливо, дрова, а в случае увеличения тарифов на энергоресурсы, значительная часть населения с низкими доходами будет неспособна оплачивать счета.

Национальная конфедерация требует у властей обеспечить поставки необходимого объема природного газа или обеспечить альтернативные источники на весь отопительный сезон, при этом одобрив механизм поддержки населения. В случае роста тарифов профсоюзы настаивают на разработке механизма по рассрочке платежей без применения штрафных санкций.

Предлагается также отмена НДС на природный и сжиженный газ, а также на услуги по его транспортировке и дистрибуции, что позволит сократить тариф на 8%.

В заявлении профсоюзов отмечается и высокий риск того, что компании для поддержания платежеспособности будут вынуждены поднять цены на свою продукцию, что также негативно отразится на населении.