⌂
Домой
Контакты
Архивы газет “КН”
MK в Молдове
Купить “МК в Молдове”
«МК» в Молдове Свободный доступ к PDF
Суббота, 23 октября 2021, 20:46
Газета "Кишиневские новости"
Реклама на сайте
PDF
⌂
Назад на главную
Подписаться на RSS
№37
23 октября
13:46
2021
Версия для печати
Поделиться
Поделиться:
Share
0
Tweet
0
+1
0
Share
0
Share
0
Об авторе
Наверх страницы
📄
Больше статей от этого автора
Ирина Нам
Реклама на сайте
Популярное
Эскорт высоких достижений
Для граждан Молдовы упростили процедуру получения виз
Кейт Хадсон и ее отец Билл Хадсон
Как депутаты ПДС «решают» проблему газового кризиса в Молдове
Зачем президент Молдовы Майя Санду «сделала» большие губы
Игорь Додон уходит из парламента и с должности председателя ПСРМ
Усатый: «Политическая смерть Влада Филата лежит в коробке из-под телевизора»
Премьер Гаврилица скрыла, кого освободят частично от уплаты за газ
Назван способ заработать много денег, больше подходящий для женщин
Глава MoldovaGaz Вадим Чебан отверг обвинения премьера
Новости
Додон советует властям отключить тепло в правительстве и у президента
22 октября 2021 18:45
Игорь Додон: Россия – стратегический партнёр Молдовы
22 октября 2021 17:10
Ложь депутата ПДС Синкевича опроверг его собственный телефон
22 октября 2021 17:10
Премьер Гаврилица скрыла, кого освободят частично от уплаты за газ
22 октября 2021 17:05
Рейдман: Цель ЧП – бесконтрольный доступ к бюджетным средствам
22 октября 2021 17:05
Рабочие завода на юге Молдовы бастуют из-за прекращения поставок газа
22 октября 2021 16:21
Как депутаты ПДС «решают» проблему газового кризиса в Молдове
22 октября 2021 16:20
Почему депутат Новак предложил коллегам из ПДС хлопать в ладоши
22 октября 2021 16:20
Глава MoldovaGaz Вадим Чебан отверг обвинения премьера
22 октября 2021 16:15
Решение кабмина Молдовы о введении режима ЧП – поспешно
22 октября 2021 16:15
Погода в Молдове
Погода в Кишинёве
Погода в Бельцах
Погода в Кахуле
Gismeteo
Прогноз на 2 недели
Курсы валют
USD
17,47
0,00
%
EUR
20,34
0,00
%
GBP
24,03
0,00
%
UAH
0,66
0,00
%
RON
4,11
0,00
%
RUB
0,25
0,00
%
Курсы валют в
MDL
на 23.10.2021
Архив
2021
(4625)
Октябрь
(213)
Сентябрь
(283)
Август
(177)
Июль
(419)
Июнь
(362)
Май
(543)
Апрель
(666)
Март
(687)
Февраль
(679)
Январь
(596)
2020
(7630)
Декабрь
(824)
Ноябрь
(798)
Октябрь
(865)
Сентябрь
(702)
Август
(810)
Июль
(957)
Июнь
(756)
Май
(782)
Апрель
(476)
Март
(393)
Февраль
(230)
Январь
(37)
2019
(596)
Декабрь
(41)
Ноябрь
(39)
Октябрь
(43)
Сентябрь
(40)
Август
(34)
Июль
(35)
Июнь
(17)
Май
(81)
Апрель
(84)
Март
(69)
Февраль
(62)
Январь
(51)
2018
(956)
Декабрь
(89)
Ноябрь
(114)
Октябрь
(73)
Сентябрь
(89)
Август
(48)
Июль
(24)
Июнь
(90)
Май
(106)
Апрель
(91)
Март
(113)
Февраль
(73)
Январь
(46)
2017
(1031)
Декабрь
(84)
Ноябрь
(116)
Октябрь
(97)
Сентябрь
(78)
Август
(100)
Июль
(73)
Июнь
(100)
Май
(77)
Апрель
(90)
Март
(94)
Февраль
(74)
Январь
(48)
2016
(1127)
Декабрь
(104)
Ноябрь
(86)
Октябрь
(86)
Сентябрь
(100)
Август
(72)
Июль
(73)
Июнь
(113)
Май
(84)
Апрель
(119)
Март
(123)
Февраль
(100)
Январь
(67)
2015
(1276)
Декабрь
(114)
Ноябрь
(132)
Октябрь
(170)
Сентябрь
(125)
Август
(26)
Июль
(123)
Июнь
(95)
Май
(100)
Апрель
(121)
Март
(98)
Февраль
(96)
Январь
(76)
2014
(1240)
Декабрь
(124)
Ноябрь
(152)
Октябрь
(165)
Сентябрь
(111)
Август
(64)
Июль
(109)
Июнь
(78)
Май
(85)
Апрель
(110)
Март
(86)
Февраль
(100)
Январь
(56)
2013
(697)
Декабрь
(107)
Ноябрь
(251)
Октябрь
(146)
Сентябрь
(193)
2012
(1069)
Декабрь
(67)
Ноябрь
(111)
Октябрь
(103)
Сентябрь
(98)
Август
(77)
Июль
(98)
Июнь
(98)
Май
(89)
Апрель
(89)
Март
(104)
Февраль
(68)
Январь
(67)
2011
(246)
Декабрь
(102)
Ноябрь
(81)
Октябрь
(63)
>Свежий номер
Новости
Общество
Политика
Экономика
В мире
Архив МК
© 2020-2021 Copyright
MK Молдова
. Все права защищены.
загрузка..
❎
Закрыть окно
загрузка..
Это может занять пару секунд