Территориальные подразделения MoldovaGaz приступили к отключению промышленных потребителей от поставок природного года, что привело к забастовке сотрудников завода по изготовлению керамической плитки в г. Тараклия. Об этом сообщает местный портал Tuk.md.

«У нашего завода нет задолженностей по поставкам газа. Здесь работают порядка 200 человек, которые остаются теперь без зарплаты. У нас есть семьи, дети. На что нам жить?» – сказала одна из протестующих.

Отметим, что в октябре месяце в результате проволочек властей с подписанием нового договора с «Газпром», российский поставщик сократил на треть поставки в Молдову, что привело к энергокризису в стране. Переговоры, которые вели представители кабмина, пока безрезультатны.