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Газета "Кишиневские новости"

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Рабочие завода на юге Молдовы бастуют из-за прекращения поставок газа

Рабочие завода на юге Молдовы бастуют из-за прекращения поставок газа
22 октября
16:21 2021
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Территориальные подразделения MoldovaGaz приступили к отключению промышленных потребителей от поставок природного года, что привело к забастовке сотрудников завода по изготовлению керамической плитки в г. Тараклия. Об этом сообщает местный портал Tuk.md.

«У нашего завода нет задолженностей по поставкам газа. Здесь работают порядка 200 человек, которые остаются теперь без зарплаты. У нас есть семьи, дети. На что нам жить?» – сказала одна из протестующих.

Отметим, что в октябре месяце в результате проволочек властей с подписанием нового договора с «Газпром», российский поставщик сократил на треть поставки в Молдову, что привело к энергокризису в стране. Переговоры, которые вели представители кабмина, пока безрезультатны.

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