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Газета "Кишиневские новости"

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Как депутаты ПДС «решают» проблему газового кризиса в Молдове

Как депутаты ПДС «решают» проблему газового кризиса в Молдове
22 октября
16:20 2021
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Накануне зимы Молдова столкнулась с беспрецедентным кризисом. Правительство ПДС явилось в парламент с требованием введения ЧП. И пока народные избранники обсуждают проект решения, депутат ПДС Еуджениу Синкевич решил не терять время зря, увлеченно играя в телефоне. Впрочем, остальные его коллеги-депутаты часто выступают с такими несуразными идеями, что создается впечатление, что в партии власти возник серьезный кадровый кризис.

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