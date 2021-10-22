Накануне зимы Молдова столкнулась с беспрецедентным кризисом. Правительство ПДС явилось в парламент с требованием введения ЧП. И пока народные избранники обсуждают проект решения, депутат ПДС Еуджениу Синкевич решил не терять время зря, увлеченно играя в телефоне. Впрочем, остальные его коллеги-депутаты часто выступают с такими несуразными идеями, что создается впечатление, что в партии власти возник серьезный кадровый кризис.