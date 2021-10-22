Депутаты парламента Молдовы неожиданно разразились хохотом, когда премьер Наталья Гаврилица требовала введения ЧП. Однако произошло это вовсе не из-за того, что законодателям продемонстрировали нечто комическое, просто депутат Блока коммунистов и социалистов Григоре Новак не удержался от шутки над парламентским большинством, которое азартно аплодировало любому заявлению премьера.

«Я смотрю, коллеги из ПДС время от времени хлопают в ладоши, хлопайте, когда замерзнут руки, вам поможет», – сказал Новак, явно намекая на упорное нежелание партии власти урегулировать проблему с заключением контракта по газу.