Бывший госсекретарь министерства юстиции Николае Ешану заявил, что кабмин «упрощенно» рассматривает проблему, что может создать серьезные проблемы в будущем.

По мнению юриста, чтобы избежать дальнейших последствий, власти могли одобрить спецзакон, которым выделили бы необходимые суммы для приобретения природного газа.

«Это можно сделать за один день. Если есть воля, закон можно одобрить, промульгировать и опубликовать сегодня. Думаю, не стоит объяснять, что если мы в чрезвычайной ситуации, которая может оправдать введение ЧП, аргументы о невозможности принятия законов в обход обычных процедур, несерьезны. Возможное упрощенное обсуждение проблемы введения чрезвычайного положения может создать серьезные проблемы в будущем», – написал Ешану.

Премьер Наталья Гаврилица заявила, что потребует у парламента введения чрезвычайного положения, обосновав его необходимость срочностью при выделении денег из бюджета на приобретение природного газа по рыночной цене.