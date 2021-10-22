В ходе рабочей поездки в Москву председатель ПСРМ Игорь Додон обсудил актуальные вопросы усиления роли молодежи в выстраивании успешных отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией по линии гуманитарного сотрудничества. Об этом лидер социалистов написал в социальной сети.

Во время встречи Игоря Додона с председателем Национального Совета молодежных и детских объединений России Григорием Петушковым собеседники рассмотрели возможность обмена опытом и успешными практиками участия молодежи в развитии и поддержании молдавско-российских отношений.

«Кроме этого, поговорили и о предстоящем молдавско-российском молодежном форуме, который пройдет в конце текущего года в Москве, где примут участие наши соотечественники.

Отмечу, что подобные форумы должны дать новый импульс развитию молдавско-российских отношений, повысить роль молодёжи и общественной дипломатии в них. Уверен, что нам и в дальнейшем необходимо планомерное развитие стратегического партнёрства в сфере молодёжной политики между Республикой Молдова и Российской Федерацией», – отметил Игорь Додон.

В Национальный Совет молодёжных и детских объединений России входят более 50 молодёжных организаций. На сегодняшний день Национальный Совет является наиболее представительным органом молодёжных и детских объединений в Российской Федерации.