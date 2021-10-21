Неправительственные организации, действующие в сфере СМИ, выражают озабоченность в связи с предложенными депутатами ПДС поправками в Кодекс об аудивизуальных услугах.

Согласно декларации, подписанной несколькими ассоциациями, намерение авторов изменения закона о назначении руководящих органов компании Teleradio-Moldova (TRM) и Совета по аудиовизуалу, требуют оценки возможных неблагоприятных последствий.

«Передача парламенту, президенту и правительству прерогативы предлагать членов Наблюдательного совета демонстрирует порочную практику(действовавшего в прошлом законодательства) исключительного подчинения TRM руководящим политическим силам.

Напоминаем вам, что вмешательство в редакционную деятельность поставщика услуг общественных СМИ, осуществленное государственными органами через высшее руководство TRM, привело к осуждению Республики Молдова в Европейском суде по правам человека за нарушение статьи 10-й Конвенции.

При отсутствии четких критериев предлагаемые поправки объективно позволяют любому парламентскому большинству использовать механизм отстранения от должности членов надзорных и управляющих органов поставщика общественных услуг аудиовизуальных медиа. В то же время они противоречат общепринятым стандартам качества закона (доступность, предсказуемость и ясность) и могут служить подчинению членов руководящих и контрольных органов TRM политическим властям в правительстве», – говорится в заявлении, которое подписали представители «Centrul pentru Jurnalism Independent», «Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic», «Asociația Media Guard», «Asociația Presei Electronice», Centrul ”Acces-Info”, «Centrul de Investigații Jurnalistice» и «RISE Moldova».

Напоминаем, что проект закона был проголосован в первом чтении голосами депутатов ПДС.