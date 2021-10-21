Четверг, 21 октября 2021, 20:34

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Почему вопрос о краже миллиарда поверг в ступор министра Литвиненко

Почему вопрос о краже миллиарда поверг в ступор министра Литвиненко
21 октября
17:51 2021
Версия для печати

Министр юстиции Молдовы Серджиу Литвиненко внезапно начал заикаться, когда его спросили о привлечении к ответственности Майи Санду и Игоря Гросу за кражу миллиарда. Это произошло 21 октября во время парламентских слушаний по отставке министра.

Депутат БКС Елена Боднаренко спросила Литвиненко, почему он, назвав многих лиц, не упомянул Санду и Гросу, которые также голосовали за кражу миллиарда и концессию аэропорта? Кроме того, не названы были Филат и Лянкэ. 

«Придет их время?» – спросила Боднаренко.

Вместо ответа Литвиненко, заикаясь, стал обвинять автора вопроса в манипулировании, оправдывая названных лиц тем, что дескать вице-министры не голосуют на заседании правительства, а только министры.

Впрочем, Боднаренко тут же парировала очевидную ложь министра, пояснив, что есть стенограммы, где все зафиксировано, в том числе и ход голосования.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,39+0,15%
EUR20,25+0,06%
GBP24,02+0,04%
UAH0,66–0,10%
RON4,09+0,03%
RUB0,24–0,25%

Курсы валют в MDL на 21.10.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд