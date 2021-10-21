Министр юстиции Молдовы Серджиу Литвиненко внезапно начал заикаться, когда его спросили о привлечении к ответственности Майи Санду и Игоря Гросу за кражу миллиарда. Это произошло 21 октября во время парламентских слушаний по отставке министра.

Депутат БКС Елена Боднаренко спросила Литвиненко, почему он, назвав многих лиц, не упомянул Санду и Гросу, которые также голосовали за кражу миллиарда и концессию аэропорта? Кроме того, не названы были Филат и Лянкэ.

«Придет их время?» – спросила Боднаренко.

Вместо ответа Литвиненко, заикаясь, стал обвинять автора вопроса в манипулировании, оправдывая названных лиц тем, что дескать вице-министры не голосуют на заседании правительства, а только министры.

Впрочем, Боднаренко тут же парировала очевидную ложь министра, пояснив, что есть стенограммы, где все зафиксировано, в том числе и ход голосования.