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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове учителям не выплачивают зарплату

В Молдове учителям не выплачивают зарплату
20 октября
14:20 2021
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Кроме того, что учителей обязали делать тесты на коронавирус за свой счет, теперь им еще и не выплачивают зарплату.  

В Резинском районе учителя малых школ не получили зарплату за сентябрь и могут остаться без вознаграждения за труд до конца года. Районные власти заявили, что денег нет, а вся надежда на правительство.

«Есть школы, где учеников меньше 90, не хватает средств для покрытия зарплат. Нам надо много, около 2 млн леев. Дефицит – до 1 января, не только за сентябрь и октябрь», – объяснил председатель района Валерий Чорич.

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