Среда, 20 октября 2021, 18:43

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Джанни Букикио: В реформах не надо путать срочность со спешкой

Джанни Букикио: В реформах не надо путать срочность со спешкой
20 октября
13:55 2021
Версия для печати

Председатель Венецианской комиссии Джанни Букикио потребовал у ПДС большей открытости к дискуссии с оппозицией и гражданским обществом.

Скорость, с которой действовали, была высокой, но нужно изучить, что сделали с законом. Так председатель Венецианской комиссии Джанни Букикио прокомментировал реформу прокуратуры, за которую спешно проголосовало парламентское большинство, в ходе пресс-конференции в парламенте Молдовы.

«В Молдове запущено несколько реформ, изменений, и в разговоре с правящим большинством я обозначил, что важно не путать срочность со спешкой. Большинство было избрано гражданами для того, чтобы достичь определенных целей и должно удовлетворить то, что требует электорат: бороться с коррупцией, обеспечить эффективную юстицию и лучшую жизнь. Парламентское большинство должно учитывать ожидания, но для их реализации не надо спешить, а достигать их на основе широкого консенсуса. Когда я говорю о диалоге, имею в виду диалог с оппозицией, он должен быть конструктивным, как, скажем, пример их конструктивизма в случае конституционной реформы. Нужен диалог и с гражданским обществом, оно выражает ожидания общества. То есть не надо спешить, надо использовать преимущества диалога», – сказал Букикио.

Напомним, что правящее большинство одобрило в режиме необычайной спешки реформу прокуратуры, что вызвало недовольство оппозиции и гражданского общества, которые посчитали, что речь идет о политизации ведомства.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,45+1,04%
EUR20,32+1,15%
GBP24,05+0,97%
UAH0,67+1,27%
RON4,11+1,19%
RUB0,25+0,91%

Курсы валют в MDL на 20.10.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд