Председатель Венецианской комиссии Джанни Букикио потребовал у ПДС большей открытости к дискуссии с оппозицией и гражданским обществом.

Скорость, с которой действовали, была высокой, но нужно изучить, что сделали с законом. Так председатель Венецианской комиссии Джанни Букикио прокомментировал реформу прокуратуры, за которую спешно проголосовало парламентское большинство, в ходе пресс-конференции в парламенте Молдовы.

«В Молдове запущено несколько реформ, изменений, и в разговоре с правящим большинством я обозначил, что важно не путать срочность со спешкой. Большинство было избрано гражданами для того, чтобы достичь определенных целей и должно удовлетворить то, что требует электорат: бороться с коррупцией, обеспечить эффективную юстицию и лучшую жизнь. Парламентское большинство должно учитывать ожидания, но для их реализации не надо спешить, а достигать их на основе широкого консенсуса. Когда я говорю о диалоге, имею в виду диалог с оппозицией, он должен быть конструктивным, как, скажем, пример их конструктивизма в случае конституционной реформы. Нужен диалог и с гражданским обществом, оно выражает ожидания общества. То есть не надо спешить, надо использовать преимущества диалога», – сказал Букикио.

Напомним, что правящее большинство одобрило в режиме необычайной спешки реформу прокуратуры, что вызвало недовольство оппозиции и гражданского общества, которые посчитали, что речь идет о политизации ведомства.