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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове каждый час умирает человек из-за коронавируса

В Молдове каждый час умирает человек из-за коронавируса
20 октября
12:10 2021
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Пандемический кризис набирает обороты. За 7 дней скончались 217 человек, что означает, что в Молдове ежечасно умирает один человек с диагнозом COVID-19. Такие данные представило министерство здравоохранения.

Всего на прошлой неделе было отмечено 9902 новых случаев COVID-19, уровень заболевания составлять 265 случаев на 100 тыс. человек.

«Мы превысили уровень красного кода, составляющий 250 случаев на 100 тыс. Таким образом, мы приближается к рекордному числу случаев, который наблюдался в марте, во время предыдущей волны, когда в неделю отмечалось свыше 11 тыс.», – рассказала государственный секретарь Светлана Николаеску.

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Ирина Нам

Ирина Нам

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