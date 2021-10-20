Пандемический кризис набирает обороты. За 7 дней скончались 217 человек, что означает, что в Молдове ежечасно умирает один человек с диагнозом COVID-19. Такие данные представило министерство здравоохранения.

Всего на прошлой неделе было отмечено 9902 новых случаев COVID-19, уровень заболевания составлять 265 случаев на 100 тыс. человек.

«Мы превысили уровень красного кода, составляющий 250 случаев на 100 тыс. Таким образом, мы приближается к рекордному числу случаев, который наблюдался в марте, во время предыдущей волны, когда в неделю отмечалось свыше 11 тыс.», – рассказала государственный секретарь Светлана Николаеску.