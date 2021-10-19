На сегодняшний день в стране 299214 человек прошли лечение и 7309 умерли от инфекции COVID-19.

На 19 октября в Молдове подтверждены 319614 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 9000 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 15116 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 2472 пациента с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 224 в крайне тяжелом состоянии (35 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).