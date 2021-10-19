Премьер Молдовы Натальи Гаврилица оказалась в неловкой ситуации, когда ее спросили о том, какова продолжительность трудового стажа в Молдове.

«30 с лишним лет, я точно не помню», – ответила Гаврилица на вопрос журналиста, который поинтересовался какой трудовой стаж для лиц, которые выходят на пенсию.

Между тем, любой даже мелкий работодатель обязан знать такие прописные как то, что в настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию для женщин составляет 59 лет и 6 месяцев, а трудовой стаж должен составлять 32,5 лет. Для мужчин – 63 года и стаж продолжительностью 34 года. Удивительно, что чиновница столь высокого уровня продемонстрировала такую дремучую некомпетентность, позволяющую предположить, что в других более сложных вопросах глава кабмина РМ еще более неосведомлен.