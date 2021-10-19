Вторник, 19 октября 2021, 17:51

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Как премьер Молдовы Гаврилица проявила дремучую некомпетентность

Как премьер Молдовы Гаврилица проявила дремучую некомпетентность
19 октября
13:10 2021
Версия для печати

Премьер Молдовы Натальи Гаврилица оказалась в неловкой ситуации, когда ее спросили о том, какова продолжительность трудового стажа в Молдове.

«30 с лишним лет, я точно не помню», – ответила Гаврилица на вопрос журналиста, который поинтересовался какой трудовой стаж для лиц, которые выходят на пенсию.

Между тем, любой даже мелкий работодатель обязан знать такие прописные как то, что в настоящее время стандартный возраст выхода на пенсию для женщин составляет 59 лет и 6 месяцев, а трудовой стаж должен составлять 32,5 лет. Для мужчин – 63 года и стаж продолжительностью 34 года. Удивительно, что чиновница столь высокого уровня продемонстрировала такую дремучую некомпетентность, позволяющую предположить, что в других более сложных вопросах глава кабмина РМ еще более неосведомлен.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,27–0,11%
EUR20,11+0,20%
GBP23,85+0,49%
UAH0,66+0,12%
RON4,06+0,19%
RUB0,24+0,35%

Курсы валют в MDL на 19.10.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд